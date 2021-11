Aeroméxico deja varados a regios en aeropuerto de la CDMX

fue cancelado supuestamente por niebla, y ayer era fecha que no les habían podido asignar un nuevo vuelo.

"Tengo tres días en Ciudad de México y no me han podido regresar, estoy en el aeropuerto, hacen a la gente esperar y esperar, el servicio no es pésimo, es lo que le sigue, no hay quien te dé la cara, quien te ayude. Tuve que conseguir hotel, pagar comida, taxis, aparte la perdida enorme de tiempo, en mi trabajo y los pendientes que yo tengo", mencionó Eliud. Desde el lunes hasta ayer los afectados comenzaron a compartir videos en redes sociales mostrando su molestia ante la demora que les provocó la aerolínea en sus vuelos.

Una de las afectadas señaló que la aerolínea les ha cambiado en diversas ocasiones el motivo de la cancelación de su vuelo.

"Hay gente desde ayer que le cancelaron el vuelo, hay gente que está aquí desde ayer en la mañana... primero decían que, porque no había capitán, después dicen que no había tripulación y luego dijeron que la tripulación estaba excediendo las horas de vuelo", mencionó la afectada.

En videos compartidos en redes sociales, se puede observar cómo hay decenas de personas hablando con personal de la aerolínea esperando que se les dé solución y se les asigne el vuelo para poder llegar a su destino.