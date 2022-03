Adulta mayor y su hijo quedan en el total abandono

Mujer de la tercera edad solicita ayuda, ya que ella y su hijo se encuentran en una situación de pobreza extrema y sin poder valerse de sí mismos

Por: Fernando González

marzo, 11, 2022 09:30

La señora María Esthela Montemayor, es una mujer de la tercera edad que ha sido abandonada junto con su hijo Juan, de 33 años.

Doña María padece de un problema en las rodillas y su hijo de discapacidad psicomotora.

Ellos habitan en una casa ubicada en la calle Humberto Ramos 333, en la colonia 31 de diciembre, en Guadalupe.

"Es que me quede inválida de repente, mis rodillas están hacia la cadera, no las puedo bajar, siempre tengo que dormir así. Aquí estamos mi hijo y yo, él se mueve gateando y no habla, pero si se levanta, si se puede mover, yo no, dijo la señora María.

Debido a su problema doña María tiene que estar postrada en cama todos los días y esto le imposibilita el trabajar.

"Esto es lo único que puedo hacer señor, esto. Así cocino, así con una sola mano cocino, con una sola lavo los trastes y todo. No hay quien me ayude."

Ya son 6 años de estar en esta situación y ya ha pasado 1 año en la que no ha podido bañarse, tampoco le ha podido cortar el cabello a su hijo, ya que le quitaron sus tijeras porque con ellas se intentó suicidar. La desesperación es tanta porque ni comer pueden.

"A veces no comemos, a veces no tenemos ni que comer, a veces hay 4 tortillas 3 para el niño y una para mí, para quitarme el hambre. Otras veces no tenemos agua ni para tomar", comentó.

Ella ya ha sido visitada por el DIF y por algunas instituciones de gobierno, pero también menciona que todo queda en promesas.

La señora María contó que lo que más necesita es un refrigerador para evitar se le eche a perder la poca comida que tienen.