Adelanta gobernador detalles del Plan Maestro de Seguridad

Foto: Gobierno de Nuevo León

Informa Samuel García que el Plan Maestro de Seguridad que será presentado próximamente tendrá una inversión de alrededor de 15 mil millones de pesos.

Por: David Cázares

mayo, 25, 2022 15:09

El gobernador Samuel García Sepúlveda adelantó que presentará un nuevo Plan Maestro, ahora, en materia de seguridad, y que contará con una inversión de aproximadamente 15 mil millones de pesos.

Al inaugurar la edición número 23 de la Expo Constructor, el mandatario estatal explicó a los empresarios del sector la importancia que tiene para su gobierno la inversión en infraestructura.

Agregó que, con su nuevo plan maestro, además de brindar seguridad a la entidad, se busca dotar de certeza a los inversores de otros países.

“Vienen también planes maestros en seguridad. Porque un Estado que no garantiza seguridad no puede atraer la inversión extranjera que uno quisiera”.

Lo primero que pregunta el alemán, el gringo es:"safe and security?". Si tu estado no está blindado y garantizas que van a tener una calidad de vida y una seguridad entonces no va ser tan fácil que llegue la inversión extranjera”, explicó García Sepúlveda.

Adelantó que como parte del plan se tiene contemplada la construcción de nuevos cuarteles para diversos cuerpos de seguridad.

“En Nuevo León vienen 16 destacamentos de Fuerza Civil, ocho cuarteles de Guardia Nacional, dos regimientos del Ejército, más la aduana Colombia y un mundo de tecnología: Sintram, C5, C4s, arcos. Son otros 12 o 15 mil millones de pesos de inversión en seguridad”, contó.

