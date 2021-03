Acusan a maestro de la UANL de culpar a mujeres por ser violentadas: "Hay moscas muertas donde quiera"

El maestro de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL emitió su opinión en el marco del Día Internacional de la Mujer

| 09/03/2021 | ionicons-v5-c 14:35 | Patricia Agüero |

Un maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue señalado por sus alumnas después de emitir su opinión sobre las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El docente fue identificado como Amador Rosales Zúñiga quien imparte clases en la Facultad de Derecho y Criminología.

"Hoy va a haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas. Nomás les digo algo, las desgracias no llegan sin causa. Tiene que haber algo, que no lo dicen esas damas, pero tiene que haber algo, porque así porque así, no llega, hay alguna razón. Todo eso, así, así no, accidente, accidente no",se escucha decir al maestro en un video grabado por sus alumnas y subido a las redes sociales.

Palabras del maestro de la Facultad de Derecho y Criminología: Amador Rosales Zúñiga.

La opinión de Rosales Zuñiga no fue bien recibida ya que consideran que estaba indicando que las víctimas de violencia de género tenían la culpa.

Tras viralizarse el video, los usuarios de las redes sociales comenzaron a etiquetar a la facultad de Derecho y a la propia Universidad, para hacer algo al respecto, sin embargo, las autoridades escolares no han emitido alguna declaración sobre los hechos.