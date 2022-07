Acueducto de Nuevo León al Pánuco ¡sí va!

Conagua ya trabaja en proyecto que costará $50,000 millones, dijo Adán Augusto López; además, confirmó segundo ducto a El Cuchillo

Por: Andrea Rodríguez

julio, 13, 2022 06:56

En el marco de la actual crisis hídrica por la que atraviesa Nuevo León, y en un giro sorpresivo, la Federación anunció que va por dos acueductos para la entidad, entre ellos el del río Pánuco, el cual ya analiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Mientras que el otro acueducto sería el de El Cuchillo II, cuyo arranque de construcción fue programado para 2023, con una duración de cuatro años y un costo de $30,000 millones de pesos.

Lo anterior fue revelado ayer por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al encabezar junto con el mandatario nuevoleonés, Samuel García, el evento "Juntos Por el Agua de Nuevo León", en donde definieron las estrategias para enfrentar la actual crisis de escasez de líquido, pero también su garantía a futuro.

Del caso del acueducto para traer a Monterrey agua del río Pánuco, proyectado anteriormente como Monterrey VI, López Hernández señaló que el costo sería de $50,000 millones de pesos.

"Ese proyecto calculado hoy costaría $50,000 millones de pesos, tardaría seis a siete años, el director de Conagua ya está trabajando en ello.

"Vamos a hacer todo lo posible, los estudios necesarios, el otro día que nos lo platicaban nosotros dijimos que era un despropósito. No es

ningún despropósito, es regresar a la cultura original de este país y claro que es viable la posibilidad de que haya un acueducto de 134 kilómetros aproximadamente que nos lleve el agua desde la desembocadura del río Pánuco hasta alguna de las presas", indicó el titular de Segob.

El evento se llevó a cabo en la Nave Lewis de Parque Fundidora; también acudieron el director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo y representantes industriales y agrícolas, quienes anunciaron que cederán parte de sus aforos para enfrentar la falta de agua.

Durante el pronunciamiento de adán Augusto López Hernández contrasta con la postura que hasta ayer tenía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 4 de marzo, dijo que el proyecto de traer agua de San Luis Potosí a Nuevo León no era viable, al indicar que había resistencia de algunos gobernadores.

También dijo que ese día en su conferencia mañanera que dicho proyecto, refi riéndose al Monterrey VI, se había cancelado por sospechas de corrupción.

"¿Usted apoya el proyecto Monterrey VI, Presidente?", se le cuestionó en la mañanera.

"No, no, porque los estados, en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas, pero no quieren que se utilice el agua del río Pánuco, de la Huasteca, no quieren.

"Ese es un proyecto que viene, en efecto, desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al gobierno, de esas empresas favoritas que había", dijo en ese entonces el mandatario federal.

Pero ayer López Hernández recalcó que Conagua lo analiza como proyecto viable y no es ningún "despropósito".

"Con esto podamos garantizar a largo plazo el abastecimiento de agua", agregó el número dos del gobierno federal.