Acuden primeros adultos mayores a vacunarse en San Nicolás

En su primer día de inoculación, la Clínica Nova, en el municipio de San Nicolás, arrancó con al menos 200 personas

| 05/04/2021 | ionicons-v5-c 08:46 | - Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Desde las 07:00 de la mañana comenzaron a llegar los adultos mayores en automóvil y a pie.

Algunos de los beneficiados hicieron mención a las dificultades que tuvieron para inscribirse.

"Sí tuvimos problema porque no nos llegaba la confirmación del correo pero apenas ayer la recibimos", comentó un ciudadano.

"Me siento bendecida por recibir la vacunación, ahora me tocará cuidarme más para no contagiar a nadie".

En el acceso a la zona de vacunación se les preguntaba por su credencial de elector y al comprobarse su residencia, ingresan al gimnasio en donde se verifica que tengan ambos registros, después pasan a la zona de espera y posteriormente los inmunizan.

Se informó que los convocados tienen que realizar el registro previo en la página oficial del municipio, de lo contrario no tendrán acceso.

El municipio de San Nicolás aplicará la dosis AstraZeneca, en el módulo de la colonia Cuauhtémoc se inmunizarán a 1,500 personas mayores de 60 años, por día en los horarios de 08:00 de la mañana a 05:00 de la tarde.