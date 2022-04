Acude extitular de Injuve sin pruebas a su favor a citatorio

Alejandro Reyna se presentó a la Auditoría Superior del Estado para responder a la investigación del periodo 2020

marzo, 31, 2022 15:54

Nuevo León.- Sin entregar pruebas a su favor, ni elementos para justificar las observaciones a la Auditoría Superior del Estado, el ex titular del Instituto de la Juventud, Alejandro Reyna, compareció ante este órgano fiscalizador para atender el citatorio que recibió.

Reyna Aguilar, mencionó que el motivo de su visita fue para responder a la auditoria del periodo 2020, sobre contratos que no tenían firmas ni sellos.

"No hay irregularidades, grandes no, me dijeron que en un contrato faltaba una firma, en uno no había un sello, son ese tipo de cosas", agregó el ex titular del INJUVE.

El director de la Unidad de Investigación, Eduardo Garza Ruiz, detalló que son al menos 10 observaciones que están revisando.

"De existir elementos idóneos, suficientes y necesarios, se presentarán las denuncias penales correspondientes, así como los informes de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad competente", mencionó Garza Ruiz.

Asimismo, concluyó en que seguirán investigando y citando a él ex titular y a quienes sea necesario para aclarar las irregularidades.

El director de la Unidad de Investigación, recalcó que de ser el caso en el que haya elementos necesarios, podrían proceder en consecuencia.