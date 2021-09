Acude a vacunarse disfrazado de 'hot dog'

Joven acude a módulo de la Macroplaza a vacunarse contra el Covid-19 disfrazado de hot dog por un apuesta que hizo con sus amigos

Por: Melissa Guerrero

septiembre, 03, 2021 09:23

Nuevo León.- Este viernes continúa la vacunación para la "chaviza" de 18 a 29 años de edad en el municipio de Monterrey, y entre los miles de ciudadanos que acudieron, un joven disfrazado de "hot dog", llamó la atención.

Indicó que acudió de esta manera, por una apuesta que hizo con sus amigos y para alegrarle el día a las personas que acudieran a inmunizarse.

"Me vine así disfrazado porque aposté con mis amigos, me dijeron que no lo haría y pues si lo hice", expresó.

Otro caso peculiar fue el de una ciudadana, que se presentó a inocularse acompañada de su mamá, ya que le tiene fobia a las vacunas.

Ambos, argumentaron sentirse seguros con la aplicación de la dosis de la farmacéutica Moderna.

Asimismo, la vacunación de este sector de la población continuará hasta el lunes 6 de septiembre.

Y mañana se atenderá a las personas cuya inicial del apellido sea de la letra "L" a la "O".

