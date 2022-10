Abuela retiene a nietos ante presunta violencia en su hogar

Activan Alerta Amber por dos hermanitos, pero ellos no están desaparecidos sino permanecen con su abuela al denunciar presuntos maltratos de su padrastro

Por: Fernando González

octubre, 19, 2022 10:44

Comentarios

La Fiscalía activó la Alerta Amber para encontrar a dos menores, pero ellos no están desparecidos, sino que fueron retenidos por su abuela ya que aseguran los menores sufren violencia.

Los dos hermanos, viven en casa de su madre y su padrastro, pero su familia ha comenzado un proceso legal en su contra por las declaraciones de sus hijos, el padre biológico de los menores se ha unido a la familia materna de sus hijos para evitar que continúen siendo agredidos.

"Dice mi hijo que este hombre le pegó a la niña con un cinto mojado, si mi hija se tardaba mucho tiempo bañándose este hombre entraba así como estuviera y le pegaba, a mi hijo le decía palabras fuertes, lo sobajaba mucho, le decía que no era inteligente, que el único inteligente era él, y mi hijo también refiere que le pegaba mucho con el puño cerrado tanto en la cabeza como en las piernas", comentó Raymundo de la Cruz, padre biológico de los menores.

La hermana de la madre de las víctimas comenta que se le hace incongruente que en medio de las demandas que han interpuesto en contra de la mujer, la Fiscalía haya procedido con la Alerta Amber.

"Y han decidido tomarle a ella sus denuncias de sustracción de menores, tanto así que han decretado una Alerta Amber, lo cual se nos hace algo muy injusto, muy injusto porque los niños no quieren regresar y están muy asustados, no quieren hablar con mi hermano y no quieren que les mencionemos su nombre", explicó.

Por último, la familia reafirma su decisión de retener a los niños por su seguridad y evitar una tragedia.

"Que diariamente vemos casos de niños que pierden la vida en manos de sus padres o padrastros y no queremos que eso les pase a los niños", dijo Noemí Escamilla, tía de las víctimas.