Abren primer sendero interpretativo en Chipinque

Por: María Teresa Lozano

octubre, 07, 2021 16:39

Nuevo León.- Fue inaugurado el primer sendero interpretativo en el Parque Ecológico Chipinque, que a partir del sábado 9 de octubre podrán visitar niños, niñas, así como personas de todas las edades para realizar este recorrido educativo de 400 metros, que a través de 5 estaciones podrán aprender sobre la conservación del ecosistema.

Después de 3 años este proyecto concluye gracias a la colaboración de la dirección general del parque, el patronato y en conjunto con el gobierno de San Pedro, así como con el apoyo de la iniciativa privada.

El camino es amigable y al inicio se entrega una mochila con equipo para explorar, además de ser museográfico por lo que a lo largo cuenta con información didáctica, que inclusive se puede consultar por código QR.

"Los niños y las niñas hoy pasan conectados más tiempo a todos los aparatos electrónicos y desafortunadamente eso, pues ya se ha escrito mucho, está generando un trastorno de déficit de naturaleza. Y sobre todo, pues también entendiendo y pensando que si nuestra infancia, no conoce, no aprecia, no valora, lo que es la naturaleza y sobre todo que somos nosotros mismos parte de esa naturaleza, el futuro no va a poder ser sostenible".

Anímate a vivir esta experiencia con tu familia y amigos, el acceso a este recorrido está incluido en la entrada al parque, pero es necesario reservar previamente tu lugar en línea.

