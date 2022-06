100 cisternas serán instaladas en 12 municipios del Estado

Foto: Cortesía

Además de la instalación de tinacos comunitarios en colonias afectadas por la sequía, el Estado instalará 100 cisternas de 10,000 litros en 12 municipios

Por: Rosalinda Tovar

junio, 09, 2022 20:19

Tras dar inicio a la instalación de tanques de agua en el Centro Comunitario de la colonia Monte Kristal en Juárez, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera informó la colocación de 100 cisternas , de 10,000 litros cada una en espacios comunes y de fácil acceso en 12 municipios, garantizando la atención de medio millón de personas diarias.

Adicionalmente dijo, se pondrán tales sistema en espacios públicos, los cuales quedarán de manera permanente.

Además del contenedor en Monte Kristal que beneficiará a 600 familias, se distribuirán otros tanques en 20 Centros Comunitarios de las colonias Prados de Santa Rosa, Santa Fe, El Carmen, Eulalio Villarreal, Fernando Amilpa, Alianza Real, Unidad Piloto, Las Sabinas, Valle Soleado, Tierra Propia, Los Encinos, Héctor Caballero, Monte Kristal, La Alianza, Independencia, San Bernabé, Pesquería, La Ermita, San Gilberto y Zuazua.

"Aquellas personas que no puedan venir por alguna circunstancia en particular, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, mujeres con niños pequeños que no puedan acercarse aquí, nosotros estamos tomando nota y se los estamos llevando a sus casas con apoyo de los diferentes colaboradores de las dependencias"

"Vamos a tener el apoyo de Fuerza Civil que nos va estar ayudando a repartir casa por casa el líquido en aquellas familias que no tengan agua y que estén en alguna circunstancia de vulnerabilidad", explicó la funcionaria.

Herrera mencionó que además de Fuerza Civil, las acciones se realizan en colaboración con Agua y Drenaje,Municipios, DIF, Secretaría de Salud, Educación, SIMEPRODE y sector privado, entre otros.

También la dependencia repartirá garrafones con 20 litros de agua, recipientes de almacenamiento para casas, dirigidos a personas que viven en situación vulnerable, adultos mayores y personas con discapacidad, a quienes se les entregarán igualmente paquetes de higiene con toallas húmedas, toallas sanitarias y gel antibacterial.

En próximos días, la secretaría dará a conocer los 100 puntos de agua comunitaria para que la ciudadanía pueda acudir y abastecerse.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS