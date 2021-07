'En línea, mi hijo no aprendió a leer': madre de familia

Herrera, quien tiene tres hijos más, no ha visto avance significativo en Eugenio, de quien dice ahora teme que no pueda continuar en el siguiente ciclo, pues ya no pone atención. Por ello, pidió a las autoridades abrir las escuelas, ya que dijo es un ambiente seguro y protegido. Otro caso es el de Bernardo del Colegio Liceo, que aunque sí sabe formar oraciones, no lo hace con la agilidad que se debiera, relató su madre Marisol Navarro.

La mujer añadió que el niño, quien estudia en el Colegio Liceo, presentó 80% de dificultad para desarrollar ambas habilidades (lectura-escritura), por ello pidió a las autoridades que garanticen un regreso a clases, para que los niños adquieran esos conocimientos.