'El cuerpo fue plantado, no un accidente': papá de Debanhi

En entrevista exclusiva con INFO7, Mario Escobar dijo que solicitó los servicios de un perito particular para conocer las causas de muerte de su hija.

Por: Patricia Agüero

abril, 26, 2022 12:29

El padre de Debanhi, Mario Escobar no cree en la versión de la Fiscalía que apunta a que su hija cayó a una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla y en donde perdió la vida a causa de un golpe en la cabeza.

El señor Mario dijo que no concibe la idea que tras caer de una altura de 4 metros y medio en la cisterna, su hija solo presentó una contusión en la cabeza y por ello solicitó los servicios de un perito particular para realizar otra necropsia y deslindar responsabilidades.

"Me dicen que murió de una contusión, de un hematoma en la cabeza, no nada más me voy a pegar en la cabeza, me quiebro los huesos, como para darme la versión ahorita que de 4 metros y medio nada más me pegué en la cabeza".

Detalló que a pesar de que el cuerpo de Debanhi pasó presuntamente 15 días en el agua dentro de la cisterna, la piel no lucía arrugada, pero si en un estado de descomposición.

A pregunta expresa de Lety Benavides, no descartó que su hija haya sido víctima de abuso sexual, aunque esto no viene señalado en el expediente de la Fiscalía, pero dijo que será el perito que contrató quien le dé los resultados.

Los resultados que obtenga el perito particular que contrató los comparará con los de la Fiscalía para deslindar responsabilidades.

"Si hay algún responsable que pague, que tope donde tope y que caiga quien tenga que caer", sentenció el señor Escobar.

NO CREE QUE FUE UN ACCIDENTE

Mario Escobar negó rotundamente la versión de la Fiscalía que indican que su hija cayó por accidente en la cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla.

"En las imágenes se muestra que ella entra en sus cinco sentidos, no se veía una persona con mal estado, no zigzagueaba, no pudo haberse caído allí.

Mi hipótesis que no soy experto, me volví experto aquí con mi hija, a ella la plantaron, ella estuvo viva varios días, no podían sacarla de allí.