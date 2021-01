Vacunas Rusas no son de segunda: Hacienda

El titular de la Secretaría de Hacienda Arturo Herrera, aseguró que los 24 millones de vacunas que llegarán a México son de la mejor calidad.

México.- Después de que se diera a conocer las noticias de la compra de vacunas rusas, las especulaciones acerca de ser considerada como la menos efectiva para el COVID. El secretario de Hacienda respondió a los cuestionamientos que señalan que el Gobierno mexicano compró vacunas baratas que pueden resultar contraproducentes para los mexicanos.

"Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, o sea, déjenme decirlo súper claramente ; todas las vacunas que nosotros estamos en proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores a 94 por ciento. Hay solamente una vacuna, que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, pero no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un de nivel eficacia de 65 por ciento", mencionó Arturo Herrera, Secretario de Hacienda del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los cuestionamientos acerca de la compra de la vacuna Sputnik, surgieron durante la participación del funcionario en reunión plenaria con los Diputados Federales de Movimiento Ciudadano.

Herrera, recalcó que las vacunas que llegarán para ser aplicadas en la población mexicana son de "prioridad alta", pues el gobierno federal tiene como factor principal, priorizar la salud y vacunar a la población mexicana en grandes grupos.

A la fecha, México firmó contrato con 4 empresas Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Covax y la negociación con los proveedores de la vacuna Sputnik es casi un hecho.

Los 24 millones de vacunas que adquiriría el gobierno mexicano permitirán vacunar a 12 millones de mexicanos contra el virus del SARS- COV2 .

A casi 11 meses de la pandemia, los contagios en México suman más de 1 millón 800 mil, y las defunciones superan ya las 150, 000.