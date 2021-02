Usuarios celebran el 'ingenio' del Osito Bimbo para reaparecer en servilletas

El Osito Bimbo estaba destinado a desaparecer de los productos por las modificaciones a la Noma Oficial Mexicana

Por muchos años, diversas marcas se encargaron de anunciar sus productos con emblemáticos personajes, que solo con verlos sabíamos a que grupo pertenecían, ya sea cereales, pan, papas fritas, entre otros.

El anunció de que estos personajes desaparecerían de los empaques de productos de comida y bebidas no alcohólicas preenvasadas como parte de las modificaciones a la Noma Oficial Mexicana (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), causó tristeza entre las personas.

El tigre “Toño”, el elefante “Melvin”, Chester Cheetos y Gansito, son solo algunos personajes que ya no aparecen en los empaques de sus respectivos productos. Sin embargo, el Osito Bimbo, fue más "creativo" y sorprendió a los usuarios al aparecer en los empaques de servilletas y papel higiénico Pétalo.

La noticia se viralizó, después de que un usuario compartió la imagen de un paquete de servilletas Pétalo en donde se puede ver al personaje del Osito Bimbo junto al perrito Poppy.

Pero, ¿cómo surgió esta gran idea?

La reaparición del Osito Bimbo se dio como parte de una campaña para impulsar las servilletas para sándwich de la marca Pétalo, con la leyenda: "Envuelve el cariño con cariño".

Los usuarios no tardaron en crear algunos memes para celebrar la "habilidad" de la marca Bimbo para seguir mostrando a su emblemático personaje en los productos.

¿Están violando la Noma Oficial Mexicana?

Desde el pasado mes de octubre del 2020, las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA-201 entró en vigor de forma escalada.

Las modificaciones están dirigidas al etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasado para que los productores coloquen sellos de alerta en los empaques. Sin embargo, no hace referencia a la aparición de personajes en productos desechables y no comestibles, como las servilletas.

Y tal parece que este emblemático personaje se resiste a desaparecer, pues "respetando" el reglamento de la NOM, circula en redes sociales que otro de sus productos conocido como "Hotkis", muetra el rostro del Osito Bimbo grabado en el pan y no en el empaque, como estaría prohíbido.