Salud pondrá línea telefónica para registrar adultos que no tengan internet

En la conferencia de Salud se informó que personas migrantes, y otros grupos minoritarios como población en situación de calle están siendo contemplados en la campaña de vacunación que está apunto de arrancar el gobierno mexicano.

| 06/02/2021 | ionicons-v5-c 23:15 | Noé González |

Ciudad de México.- La directora de Vigilancia Epidemiológica de enfermedades, Gabriela Nucamendi informó que la Secretaría de Salud pondrá a disposición de los adultos mayores que no tengan internet para que puedan tener acceso al registro para la vacuna contra el virus del SARS-COV 2.

"No todos los mexicanos cuentan con internet, más allá del sistema que actualmente tenemos activo para hacer el registro de la población, se va a activar en un momento dado un call center, en donde ya hay un trato persona a persona, donde estos casos si tienen duplicación de la CURP, no tienen internet o incluso si la persona se requiere alguna traducción. Va a estar abierto para estas excepciones que no puedan acceder al registro en línea".

Nucamendi informó que será el próximo lunes, cuando se informen los detalles concretos de la línea telefónica para que los adultos puedan comenzar a registrarse.

También detalló que personas migrantes, y otros grupos minoritarios como población en situación de calle, y presos también están siendo contemplados en la vacunación.