¿Quiénes son los galanes del PAN? Regias expresan que quieren "votar" por ellos

Unos jóvenes que han sido fotografiados en una campaña del PAN han causado una serie de comentarios en redes sociales hacia su atractivo físico

TAMAULIPAS.- En redes sociales, han causado revuelo unas fotografías donde aparecen los hijos del Diputado del Distrito 7, Alberto Lara Bazaldua, promoviendo el voto a favor de su padre, quien busca la reelección.

De acuerdo con información de un medio local de Tamaulipas, Carlos Lara Montecinos y Ángel Flores, han causado una serie de comentarios hacia su atractivo físico.

A ambos se le ha visto durante sus recorridos por las calles del Distrito 7 que representa su padre, en Matamoros.

No solo en Reynosa solicitan fotos y mandan mensajes a los jóvenes, si no también su fama ha llegado hasta Rio Bravo Matamoros y Victoria; no solo eso, las fotos se han hecho tan virales, que hasta las regiomontanas los han llegado a confundir con candidatos del PAN en la localidad.

También alagan a guapo médico:

En el DIF Reynosa, un médico que sale a atender a las personas vulnerables, también ha causado impacto en redes sociales luego de que los boletines del municipio sale su foto atendiendo en diversas colonias de la ciudad.