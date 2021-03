¡Polémica! Padre descubre que su hija hace twerking para Tik Tok y la obliga a disculparse

El video de la disculpa generó polémica y reacciones encontradas entre los usuarios de las redes sociales.

La historia en redes sociales de un padre que obliga a su hija a disculparse por publicar videos en Tik Tok en donde aparece haciendo "twerking", ha generado polémica y ha dividio las opiniones de los usuarios.

Y es que el padre decidió publicar un video junto a su hija en donde presuntamente la obliga a disculparse con sus familiares y amigos por las fotos y videos en donde se "denigra".

El video del regaño que ya se ha viralizado, comienza con un video de archivo en donde la menor aparece moviendo sus glúteos, posteriormente aparece la joven junto a su padre y lee el siguiente mensaje:

"Este video lo estoy grabando para pedirle disculpas a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron", lee la joven en el video.

Posteriormente el padre toma la palabra para hacerle diversos cuestionamientos, sin embargo, al mencionar que "las nalgas las enseñan las put*s", causó el rechazó de algunos usuarios.

"¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿Eso eres tú?, ¿Esos videos te representan en algo?, ¿tú eres eso? Tú eres una niña de casa, eres una niña que estudia y va bien en la escuela, tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas, las nalgas las enseñan las put*s, hija, y tú no eres eso", dijo el padre en el video.

Tras viralizarse el video, los usuarios comenzaron a comentar y dividieron opiniones, por un lado estaban quienes defendían la "lección" que le estaba dando el papá a su hija para educarla, pero otros criticaron el actuar del señor, ya que consideraron que la estaba avergonzando y denigrando.

