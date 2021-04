Niño muere en parque de Grupo Xcaret al ser succionado por filtro de agua

Los padres del niño aseguran que su hijo murió por la negligencia del parque Xenses, que forma parte del Grupo Xcaret

QUINTANA ROO.- Un niño de 13 años de edad murió en un hospital privado de Playa del Carmen, Quintana Roo luego de haber sido succionado por un sistema de filtración de un río artificial de la atracción "Río Salado", en el parque Xenses, del Grupo Xcaret.

El accidente ocurrió el pasado 27 de marzo, mientras que el fallecimiento se dio un día después, sin embargo, la noticia se dio a conocer hasta el miércoles 31 de marzo.

Lo que serían unas excelentes vacaciones para una familia duranguense terminó en tragedia luego de que Leonardo y su padre Miguel Ángel Luna Calvo, quien es médico cardiólogo, fueron succionados por el sistema de filtrado de una atracción del parque acuático.

Luna Calvo relata que logró salir rápidamente y trató de auxiliar a su hijo.

“La pierna de mi hijo fue succionada por el sistema de filtración del río, en ese momento lo jalé, quité la rejilla y saqué a mi hijo; cuando llegó el personal del parque a brindar ayuda solicité un respirador al personal, yo soy médico, soy cardiólogo”, dijo el padre.

Cuenta que después de darle los primeros auxilios llegó la ambulancia, pero no traían oxígeno. Menciona que al llegar al Hospital Amerimed, su hijo necesitaba un catéter, pero no se lo pusieron.

"Yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”, detalló.

Pese a que había logrado algunos arreglos para trasladarlo a la Ciudad de México para una mejor atención médica, el hospital no se lo permitió. Su hijo falleció al día siguiente a las 11:50 horas.

En sus declaraciones a un medio de comunicación local dijo: "no sé quién pagó la cuenta (del hospital), yo quería pagar, yo tengo mi seguro de gastos médicos, lo activé con mi tarjeta American Express y AXA mi aseguradora, no me dejaron pagar, eso no puede ser, como que me querían comprar, ¡yo quería pagar! No se imaginan lo que tardaron para darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los Asesores jurídicos de Grupo Xcaret".

Al ver la salud emocional de su esposa y el no querer verla sufrir más, terminó por firmar el documento. Agregó que permaneció más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de su hijo.

Señala que la carpeta 675/2021 no fue abierta como homicidio sino como un caso especial y que en el acta de defunción aparece que falleció por ahogamiento.

"Mi hijo murió por negligencia del parque; si esto no lo hacemos público va a seguir pasando", denunció.

El pasado 31 de marzo, el Parque Xenses a través de un breve comunicado lamentó el fallecimiento: “Desde el momento del accidente el aérea fue asegurada y se han tomado las medidas, además que se están realizando las investigaciones y llegarán hasta las últimas consecuencias”.

Aseguran que desde que ocurrió el lamentable hecho, han estado atentos a las necesidades de la familia y con apertura total en nuestra comunicación para brindar todo el apoyo que puedan proporcional.

"En los más de 30 años que el Grupo tiene operando parques, nunca se había suscitado un acontecimiento semejante. Es importante resaltar que desde el momento del accidente el área fue asegurada y se han tomado medidas puntuales, como la presencia permanente de un guardavida".

El parque acuático menciona que en la investigación que realizaron pudieron determinar que la tragedia ocurrió por "un error humano al realizar unos arreglos no autorizados en la zona del accidente".

A través de Twitter,el padre del menor agradeció al gobernador de Durango, José Aispuro Torres, y a su esposa el apoyo que recibió de su parte ante la tragedia que embarga a su familia.