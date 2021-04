LordNalgadas: Exhiben a candidato de Morena tocar glúteos de mujer en Zacatecas

La mujer a la que habría agraviado el candidato a la gubernatura David Monreal fue su compañera de partido, Roció Moreno

| 21/04/2021 | ionicons-v5-c 12:41 | Patricia Agüero |

El día de ayer fue exhibido el candidato a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, de tocar los glúteos de una mujer durante un mitin en el municipio de Juchipila.

El video que se viralizó en redes sociales, muestra al candidato por el partido Morena cuando se acerca a una joven mujer por la espalda y toca sus glúteos, esto en medio varios de sus simpatizantes.

Tras el revuelo e indignación que causaron las imágenes, Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila y presunta agraviada, salió en defensa de Monreal Ávila y aseguró que nunca le ha faltado al respeto.

"Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado", dijo la candidata.

Y agregó: "Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La Cuarta Transformación llegará a Juchipila".

"Es mentira, solo fue un roce involuntario"

Por su parte, el candidato David Monreal Ávila se defendió de las acusaciones en su contra a raíz de la difusión del video.

"Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto. En todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada", dijo el candidato.

Aseguró que es "mentiras como el video" se utilizan en las campañas como guerra sucia".

Monreal Ávila se describió como feminista y luchador por los derechos de las mujeres. Incluso adelantó que de ganar la gubernatura su Gabinete estará integrado principalmente por funcionarias.