López Obrador pacta con gobernadores para que no interfieran en las elecciones

| 23/03/2021 | ionicons-v5-c 17:29 | EFE |

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este martes un acuerdo con los 32 gobernadores estatales para que las autoridades se abstengan de interferir en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, consideradas las más grandes de la historia del país.

"Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de Gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter tras reunirse con los mandatarios estatales.

Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo. pic.twitter.com/ISWhCzkmeO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 23, 2021

López Obrador describió el acuerdo en su conferencia matutina del martes, horas antes de la ratificación, como "un antes y un después" en los procesos electorales mexicanos.

"Es un acuerdo por la democracia, para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales. Que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya ‘carrusel’, ‘urnas embarazadas’, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas", proclamó.

El mandatario dijo que antes "se hacía la vista gorda" frente a todos esos fenómenos, que calificó como una "vergüenza".

Pese al enfrentamiento público que mantiene con diez gobernadores opositores, unidos bajo la Alianza Federalista, el presidente indicó que "todos" los mandatarios estatales se comprometieron al objetivo común tras estudiar la carta que él mismo les había enviado hace unas semanas.

Incluso el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, impulsor de la Alianza Federalista, consideró en Twitter que el acuerdo servirá para "blindar los comicios de injerencias indebidas".

López Obrador aprovechó el acuerdo para volver a denunciar que "se robaron la elección" presidencial de 2006, cuando el conservador Felipe Calderón (2006-2012) llegó a la presidencia en detrimento del hoy mandatario.

"Yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia, como lo hizo Calderón buscando legitimarse después del fraude. Tan es así, que estoy en la presidencia y no utilizamos la fuerza", consideró.

México celebrará las elecciones consideradas más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos.