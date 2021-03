Hugo López-Gatell vuelve a dar positivo a Covid-19

El subsecretario de Salud federal reapareció en la conferencia de prensa, pero vía virtual, para informar que había vuelto a salir positivo en las pruebas de coronavirus

Ciudad de México. - El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volvió a dar positivo a Covid-19.

Mediante videollamada realizada durante la conferencia de prensa sobre el avance del virus en México, el funcionario indicó que, aunque tiene ya "la alta médica" y está asintomático, resultó positivo en su nueva prueba.

Agregó que su carga viral sigue presente, por lo que no tiene el "alta epidemiológica" y por lo tanto seguirá en aislamiento.

"Me incorporo hoy después de 19 días. Ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, ánimo y entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra Covid.

"Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo a negativo, y vuelvo a salir positivo, lo que quiere decir que aún tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso, y aunque ya tengo el alta médica, no la epidemiológica", dijo López-Gatell.

El subsecretario de Salud federal indicó que por unos días más se enlazará vía virtual a la conferencia de prensa.