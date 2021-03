Hierve el Agua cerrará permanentemente al turismo; aquí te contamos por qué

Hierve el Agua cerrará a turistas tanto nacionales como extranjeros, informaron autoridades y pobladores de San Lorenzo Albarradas, Oaxaca

OAXACA.- Hierve el Agua ha sido reconocido como un probable lugar sagrado de los antiguos zapotecos. Aunque es excepcional la belleza de este sitio por sus grandes contrastes naturales, el principal atractivo lo constituye el espectáculo que ofrecen dos impresionantes cascadas petrificadas, la primera de 30 metros de altura y la segunda de 12 metros aproximadamente, las cuales ya no estarán disponibles para los turistas.

Ejidatarios de San Lorenzo Albarradas, en Oaxaca, anunciaron el cierre definitivo a visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a partir del miércoles 24 de marzo.

¿Por qué cerraron Hierve el Agua?

Los ejidatarios argumentaron que decidieron cerrar el lugar debido a los ingresos que dejan los visitantes en la zona turística de Hierve el Agua, en Oaxaca, pues no les llegan y sólo benefician agencias turísticas.

"La comunidad sigue sumida en la pobreza, no hay caminos, no hay escuelas, no hay agua potable y es alarmante la situación que se vive. Hemos tenido diferentes encuentros con personal del Gobierno del estado sin que haya habido una mesa de diálogo".

Los pobladores locales indicaron que, aunque reciben muchos visitantes en esta atracción turística, no tienen servicios como agua potable, escuelas o caminos, cosas que han demandado a lo largo del tiempo y no han logrado obtener.

Ejidatarios aseguran ser dueños de Hierve el Agua

"Es necesario que se cierren de manera definitiva, aun con la pandemia y posteriormente a ella, los accesos a Hierve el Agua", dijeron a medios locales.

Los pobladores aseguraron que en diferentes juicios de amparo se les ha dado la razón en cuanto a que ellos son los dueños de la zona turística donde está Hierve el Agua, por lo que turistas y gente extraña a la población ya no podrán ingresar a ninguna de las 36 hectáreas donde están estas famosas cascadas de Oaxaca.