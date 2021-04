Familia secuestrada en Jalisco narra la pesadilla que vivieron

La familia calificó su liberación por parte de sus captores como un verdadero milagro

| 12/04/2021 | ionicons-v5-c 16:08 | - Patricia Agüero |

Jalisco.- Una familia originaria de Jalisco tiene la suerte de contar de propia voz los momentos de angustia que vivió durante los 17 días que estuvieron privados de su libertad junto a dos menores de edad.

El pasado 24 de marzo, Julio Villaseñor, Jimena Romo y Julia, hija de ambos de un año de edad, acompañados de Virginia Villaseñor y su hijo Iker, de 9 años, desaparecieron en el municipio de Acatic, en la región Altos de Jalisco, cuando regresaban de sus vacaciones en la Ciudad de México.

Corporaciones locales, estatales y federales se avocaron a la búsqueda de esta familia tras reportarse su desaparición, la presión mediática del caso provocó que la bebé de 1 año 6 meses fuera abandonada en un lote baldío del municipio de La Barca.

Un día después, la familia completa fue liberada porque se habían vuelto "famosos", así lo declaró Jimena Villaseñor en entrevista para Imagen Televisión.

Jimena y Julio Alberto Villaseñor describieron los momentos de terror y angustia que vivieron durante su secuestro que ahora se sabe, estuvieron involucrados policías municipales de los cuales 7 ya se encuentran tras las rejas en prisión preventiva, mientras que un subcomandante se encuentra prófugo de la justicia.

El día que los policías municipales de Acatic los interceptaron con el pretexto de que tenían una denuncia de un vehículo con reporte de robo, el sexto sentido de Jimena no la engañó y al saber que algo andaba mal comenzó a sentir temor y efectivamente los estaban trasladando a un lugar que desconocían y en donde fueron amarrados, les taparon los ojos y además fueron torturados psicológicamente.

17 días pasaron en cautiverio, en donde de acuerdo con su esposo, Julio Alberto, los delincuentos los "atendieron bien a pesar de la situación".

"Estábamos en la misma casa, pero en diferentes cuartos. No nos golpearon, no nos hicieron nada, ´nos atendían bien´, digamos, a pesar de la situación: tres comidas al día, agua, ir al baño, pues bien, digamos en el momento. No nos decían nada, pura incertidumbre no nos decían nada, todo el día la pasábamos encerrados", recordó Juan Alberto Villaseñor.

Jimena recordó los momentos de angustia que vivió por la seguridad de su hija Julia Isabel y su sobrino, reconoció que había una ley de no tocar a los dos niños plagiados y que se les daba a éstos lo que quisieran.

Cuando los delincuentes le dijeron que iban a entregar a su hija a sus familiares, a Jimena no le quedó de otra que confiar en la "palabra" de sus secuestradores.

"Me dijeron que la iban a entregar a mis familiares, pero claro que yo estaba incomunicada y no sabía si era verdad o no, pero ellos me dieron su palabra y la cumplieron gracias a Dios", recordó Jimena.

Un día después de liberar a la más pequeña integrante, la familia fue dejada en un baldío con dinero para que se fueran en un taxi. Al no saber dónde estaban, comenzaron a caminar sin rumbo hasta que llegaron a una gasolinera en Zapotlanejo, cerca de la comunidad de La Laja, en donde pidieron ayuda al operador para conseguir un taxi.

Julio Alberto cree que su liberación y la de su familia se debió al impacto mediático del caso debido a que uno de sus captores le comentó que eran famosos.

"Ya se van, serán liberados, denle gracias a Dios por esta oportunidad, porque son famosos", fueron las palabras de uno de los secuestradores según recordó Julio Alberto.

Siete policías, entre ellos una mujer, fueron arrestados por el delito de desaparición forzada y enfrentarán un juicio en las próximas semanas, aunque aún falta por localizar el subcomandante de la corporación, quien está prófugo.