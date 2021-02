Estudiantes de escuelas privadas regresan a clases presenciales el 1 de marzo

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció que el regreso a las aulas será bajo estrictas medidas sanitarias

Monterrey.- Los estudiantes de escuelas privadas podrán regresar a clases presenciales a partir del 1 de marzo, y bajo estrictas medidas sanitarias, así lo dio a conocer en rueda de prensa Alfredo Villarreal Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP).

Detalló que el regreso a las aulas será bajo un modelo híbrido, es decir, acudir unos días a los salones y otros tomar clases en línea, aseguró que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, y que cada plantel decidirá si regresa a clases presenciales o no, ya que aún hay padres de familia que tienen miedo de mandar a sus hijos a las escuelas.

"Un 65% de padres de familia desean que sus hijos ya regresen a clases presenciales porque ya tienen muchos problemas emocionales, problemas mentales, no están aprendiendo tampoco porque no pueden estar en la televisión tantas horas, se distraen mucho y no están aprendiendo bien", explicó en entrevista el presidente de la ANEP.

Agregó que son 36 millones de estudiantes que están en el sector educativo y que están sufriendo un retraso tremendo.

SEP REACCIONA

Al respecto de la postura de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Secretaría de Educación Pública, SEP, informó que las escuelas particulares que permitan las clases presenciales estarían infringiendo la Ley General de Salud que prohibe la apertura de planteles educativos si el semáforo epidemiológico no está en Verde.