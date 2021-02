Detallan Protocolo de Protección de Migrantes; atenderán 25 mil casos

Los refugios fronterizos que habitan miles de migrantes en México, la embajadora informó que se enfocarán en los lugares donde las condiciones son más duras para este grupo de personas

Los 25 mil casos pendientes inscritos en el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), de Estados Unidos, serán considerados como los primeros en atender como parte de la primera etapa del programa.

En rueda de prensa, la Asistente Especial del Presidente y Coordinadora para la Frontera Sur, Roberta S. Jacobson adelantó que con este proyecto se busca que en estos momentos los migrantes no se muevan del lugar en donde están para determinar si su caso es nuevo o está pendiente y así evitar que crucen la frontera de forma ilegal.

"Estamos realmente hablando de inaugurar una etapa nueva de procesar migrantes que quieren solicitar asilo en los Estados Unidos", dijo Jacobson.

"La gente parte del programa de MPP no se mueve de donde están ahora porque tienen que registrarse y esperar hasta que tengan una cita en un lugar específico, a una hora, para cruzar la frontera. Pero la cosa importante es que no escuchen a traficantes y criminales que van a decir que la frontera está abierta porque no es así", indicó.

Dijo que buscarán abrir un sitio web de una organización internacional en los próximos días en los cuales permitirá a quienes busquen asilo, registrarse desde cualquier lugar sin necesidad de moverse.

Con relación a los refugios fronterizos que habitan miles de migrantes en México, la embajadora informó que se enfocarán en los lugares donde las condiciones son más duras para este grupo de personas, como lo es Matamoros, Tamaulipas.

"Estamos operando muy de cerca con el Gobierno de México en ofrecer servicios y brindar más servicios, quizá en Matamoros porque la situación por lo menos va a durar un poco más", adelantó, "Es muy importante cerrar ese campamento y asegurar que hay otras posibilidades para las personas que llegan a la frontera que no sea vivir en un campamento como ese", dijo.

Roberta Jacobson, afirmó que la situación por la pandemia de covid-19 es complicada ya que la capacidad tienen varias agencias en Estados Unidos para asegurar a los migrantes, son reducidas, sin embargo, buscarán ayudar a este sector para que cuente con una prueba Covid-19.

Finalmente, recalcó que a parte de las personas inscritas al programa MPP, también serán prioridad aquellas que se encuentren en una condición de vulnerabilidad.