La DEA busca a Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena en Michocán

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la DEA, presuntamente el candidato es buscado por conspiración en el tráfico de drogas

| 28/04/2021 | ionicons-v5-c 13:05 | - Redacción |

Michoacán.-Un escándalo ha surgido en Michoacán, después de que el candidato de Morena por la alcaldía de Huetamo ha sido señalado por estar en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Se trata del candidato Rogelio Portillo Jaramillo,quien de acuerdo con la ficha de búsqueda de la DEA, se encuentra en calidad de prófugo y es acusado de conspirar para importar, distribuir y fabricar drogas en Estados Unidos, específicamente en Houston, Texas.

La DEA destaca que el fugitivo puede estar armado y ser peligroso. Recomendó no intentar detener a esta persona.

Hasta el momento, Morena no ha emitido alguna declaración sobre la presunta aparición del candidato en la lista de los más buscados de la DEA.

CANDIDATO NIEGA ACTIVIDAD DELICTIVA

Por su parte, el candidato Rogelio Portillo, utilizó sus redes sociales para expresarse sobre la presunta búsqueda de su persona por parte de la DEA y negó que tuviera vínculos con cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.

"Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena. Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes", dijo el candidato frente a varias personas reunidas.

te puede interesar Pide Ivonne Bustos a Congreso crear Ley que regule residuos sólidos

Invitó a sus rivales políticos a que se centren en formular propuestas y proyectos para la generación de más empleos en Michoacán.