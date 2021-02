 Marte: Hay un lugar parecido ¡en Coahuila! ¿Lo sabías?

La NASA tiene la mirada puesta en la región del área natural protegida de Cuatro Ciénegas, pues científicos han encontrado bacterias cuyos "parientes cercanos" son marinos y tan antiguos como la vida en el planeta Marte

| 18/02/2021 | ionicons-v5-c 19:25 | S. Rocha |

Fue en el año de 1999 cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) emprendió un proyecto sobre la diversidad microbiana del Valle de Cuatro Ciénegas.

Desde ese entonces, la NASA tiene la mirada puesta en la región del área natural protegida ubicada en Coahuila. Pero... ¿Por qué?

Dicha área en el desierto coahuilense, muy cercana a Monclova, los científicos han encontrado bacterias cuyos "parientes cercanos" son marinos y tan antiguos como la vida en el planeta Marte, lo que hace a la zona como un gran laboratorio natural.

De acuerdo con información, hace tres mil millones de años, tanto la Tierra como Marte tenían mares de la misma profundidad, pero el planeta rojo, al ser mas chico y porque no le cayó un planetoide extra (Luna), no pudo contener su atmósfera y de esta forma, no pudo contener su mar (por tener una masa menor), sin embargo los procesos iniciales dejaron huellas en ambos planetas, la presencia de metano y azufre.

Las condiciones biológicas en Cuatro Ciénegas, tipos de sales y la dinámica del agua en la región, podrían ser muy similares a las que se han podido investigar en Marte, por lo cual, dicha zona se convierte en una ventana importante para la NASA, para encontrar vida en el cuarto planeta del Sistema Solar, de acuerdo con información de BBC News.

te puede interesar Volkswagen, GM y Mazda entran en paro técnico por escasez de gas natural

También, la investigadora mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Valeria Souza, quién realiza estudios sobre ecología evolutiva, dijo que las condiciones de vida ancestrales encontradas en Cuatro Ciénegas, podrían ayudar a entender la evolución del planeta rojo.

Las dunas de yeso, los pastizales nativos, los matorrales xerófilos, los sistemas de cañones y la tortuga de bisagra, son otros elementos únicos que han atraído la atención.





Las investigaciones llevadas a cabo tanto por la sonda Curiosity de la NASA y lo hecho en México, Cuatro Ciénegas tiene características muy similares con una zona denominada "cráter Gale", sitio donde la sonda exploró las condiciones existentes en Marte, y arrojaron que en ambos lugares se formó yeso por la acción del fuego bajo el agua.

"Estos sitios son sumamente pobres en nutrientes (como esperamos que sea Marte) y ricos en minerales similares a los de Marte. En ambos sitios el yeso predomina y se formó en ambos sitios bajo un mar rico en sales y carbonatos por la presencia de fuego (magma en Cuatro Ciénegas y un meteorito en Marte)", indicó Souza.

te puede interesar México ya rebasa el millón de vacunas antiCovid aplicadas

"Por otra parte, en Cuatro Ciénegas la falta de nutrientes hace que las bacterias dominen la cadena alimenticia... si hay vida en Marte, esperamos lo mismo", añadió la investigadora.

Para formar yeso se requieren compuestos de azufre del magma y minerales del mar. En el caso de la cuenca de Cuatro Ciénegas, el magma fue muy activo bajo el mar, permitiendo desplazar continentes durante el Jurásico.

Así que... si hubo movimientos tectónicos en la corteza de Marte, se cree que un gran meteorito cayó en su mar primitivo.

Las sondas han detectado yeso en el cráter Gale, y eso indica que hubo agua rica en minerales y el azufre podría haberse producido por el impacto del meteorito que originó este cráter.