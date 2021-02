AMLO pide a la población bajar el consumo de energía eléctrica para asegurar el servicio

El presidente también reaccionó a la orden emitida por el gobierno de Texas de prohíbir la exportación de gas natural a otras regiones

Ciudad de México.- En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población bajar el consumo de energía eléctrica en las horas pico, como medida para seguir asegurando el servicio a todos los usuarios en México.

El presidente detalló que en Palacio Nacional desde las 18:00 hasta las 23:00 horas bajarán el consumo de energía, ya que esto ayudará ante cualquier eventualidad.

Por su parte, el director del CENACE, replicó el llamado de López Obrador, y exhortó a la población a apoyar únicamente con un porcentaje de alrededor del 3% de lo que consumimos en ese horario pico, ya que ayuda mucho a las medidas de racionalización de la energía y de la administración que no son esenciales.

También pidió el apoyo del sector industrial, en los lugares donde tengan plantas de emergencia ayudar en la demanda pico.

El presidente también reaccionó a la orden emitida por el gobierno de Texas de prohíbir la exportación de gas natural a otras regiones.

"Esa propuesta del gobernador de Texas no fue aprobada, no significa que se haya cancelado, está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas, esto no solo afecta a México, también afecta a otros estados de la Unión Americana, por eso no se aprobó y hay posturas distintas en EUA", detalló López Obrador.

Detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo el trabajo diplomático para que esta orden no se lleve a acabo.

Al igual que ayer, reafirmó que no hay ninguna represalia, "hay condiciones difíciles para ellos, entonces piensan que cerrando se protege texas para usar solo ellos el gas".