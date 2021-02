"Acusaciones son producto de una persecución política desde Palacio Nacional": Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llegó esta tarde a la Cámara de Diputados para conocer de qué es acusado por la Fiscalía General de la República

| 24/02/2021 | ionicons-v5-c 15:16 | Redacción Web |

Ciudad de México.- "Quiero ser muy claro: estas denuncias que hoy en día están presentando son producto de una persecución política dada directamente de Palacio Nacional. Exijo poder contar con los documentos para tener una defensa justa y adecuada", dijo García Cabeza de Vaca conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

"Probablemente me acusen de situaciones que en su momento vamos no solamente a defender, vamos a aclarar y a dar a conocer mi inocencia, pero seguramente también van a señalar, si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal", un gobierno que ha querido inmiscuirse de las acciones del gobierno en Tamaulipas, un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas" agregó el gobernador panista, quien en menos de 24 horas viajó a la Ciudad de México para conocer de qué se le acusa.

"Seguramente están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad, por haber presentado un documento apócrifo de gobierno del Estado de Protección Civil, donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento apócrifo".

La Fiscalía General de la República solicitó el martes a la Cámara de Diputados que inicie un proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador acusó a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, de filtrar "una supuesta acusación" en su contra con el objetivo de iniciar una "embestida política".

"De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito", escribió. "Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello".