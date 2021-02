'Con la salud no se juega', Beatriz Gutiérrez Müller sale a defender a AMLO

Dile a las miles de familias que han perdido un familiar.

Dile a los niños con cáncer que no tienen medicamentos.

Dile a los bebés que no hay su primer vacuna.

Indolente, inhumana Beatriz Gutiérrez Müller!

No soy payaso, ande vaya con su marido, es el mejor "bromista". https://t.co/0Z2nsOPK7W