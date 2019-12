Walmart, Izzi y AT&T encabezan lista de quejas Profeco

Notimex -

En conferencia de prensa, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, relató que en el caso de ventas por Internet, las peores marcas donde se puede comprar es la plataforma de comercio chino Alibaba, al igual que el sitio de subastas y comercio electrónico eBay.

Explicó que "quien compra en esas plataformas corre un gran riesgo porque no nos contestan (a Profeco) ni el teléfono". Agregó que las citadas empresas en línea "no reconocen ni jurisdicción ni legislación mexicana", por lo que recomendó mejor no comprarles.

Relató que la tienda de autoservicio que por mucho supera todas las quejas es Walmart en el caso de ventas, y dijo que también se le sanciona en relación con el monto de las mismas.

Detalló que uno de los principales problemas que se han encontrado en Walmart es en alimentos, en su marca propia, debido a que no venden lo que exhiben.

Por ejemplo, el atún tenía una gran cantidad de soya, y además detectaron un queso que no era queso, además de un aceite que ostentaba ser de aguacate y no lo era, y una hamburguesa de pollo que era 30 por ciento pellejo del ave.

Asimismo, destacó que la mayoría de los problemas detectados fue en las marcas propias de las tiendas, por lo que "el próximo año cuidarán que no se repitan esas irregularidades".

Agregó que por ley la Procuraduría está obligada a notificar sobre la irregularidad, pero cuando regresa el producto ya fue retirado, y como son marcas propias en realidad no se sabe quién es el fabricante, por lo que en lugar de que contesten, el distribuidor desaparece el producto y no hace caso.

En cuanto a las líneas aéreas, el procurador señaló que la empresa con más quejas e inconformidades fue Interjet, por lo que fue multada por varios millones de pesos, y la más reciente sanción fue de alrededor de nueve millones de pesos.

También se vio obligada y "afortunadamente" cumplió en indemnizar a los consumidores de transporte aéreo por diversos problemas, así que se espera que el próximo año inicie una nueva década y que Interjet, al igual que otros sectores, también mejoren sus servicios.