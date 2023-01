Viral: Mujer cuenta que tuvo a la 'peor suegra del mundo'

Lucy Jiménez ha mantenido a sus seguidores en vilo con una serie de videos al narrar la historia de cuando tuvo a la peor suegra del mundo

Por: Patricia Agüero

Enero 03, 2023, 15:00

Una mujer que ahora vive felizmente casada y con unos suegros que la adoran y con quienes se lleva muy bien, aseguró que en un momento de su vida tuvo a la peor suegra del mundo y su historia se hizo viral.



Lucy Jiménez es la protagonista de esta peculiar historia que ha mantenido a los usuarios al pendiente a lo largo de varios videos que publicó en su cuenta de TikTok.



La historia ocurrió hace ocho años, y comenzó describiendo la situación de la familia de su exnovio. La mujer fue la primera esposa, pero su esposo tenía cinco mujeres más y vivía cada mes con una de ellas. Por lo que el apoyo total de la señora era su hijo (exnovio).



Cuando comenzaron la relación, vivieron tres meses de 'luna de miel' porque la madre de él estaba de viaje en Perú visitando a su hija, pero cuando regresó comenzó la pesadilla.



Lucy detalló que su suegra se entrometía cuando ellos querían salir solos y la mujer le pedía a su hijo que en ese mismo momento la llevara a visitar a alguna amiga y los obligaba a pasar a saludar y comer.



La mujer relata que su suegra siempre le faltó al respeto, pero ella nunca grosera con ella, incluso trató de ayudarla, pero entendió que la mujer era así porque sentía que perdía a su hijo.



Un día cuando el novio fue a dejarla a su domicilio acompañada de su suegra, esta comenzó a tocar el claxon para llamar a su hijo y lo amenazó con encender el vehículo a pesar de no saber manejar y si se mataba iba a ser su culpa.



Después de esta escena, Lucy quiso terminar la relación con su novio, pero hablaron para arreglar las cosas y la relación continúo. Incluso la pareja viajó a Cancún en donde le pidieron matrimonio.



Claro que después de haber visto una foto de la propuesta de matrimonio entre su hijo y Lucy, la mujer hizo el drama más grande del mundo porque su hijo no le pidió permiso para casarse con su novia.



Lo insólito ocurrió después cuando su pareja le pidió que fueran a hablar con su mamá para disculparse por no pedirle permiso para casarse.



'Tú le das lo que yo no le puedo dar, podría, pero está mal', fue la sorprendente frase que dijo su suegra cuando ella, acompañada de su mamá y su novio fueron a disculparse.



La mujer les pidió que no se casaran, que primero se fueran a vivir juntos para ver si la relación iba a funcionar y los jóvenes aceptaron.



Vivieron juntos por dos años y aunque Lucy reconoció que fue menos, aun así continúo la 'pesadilla' con su suegra quien seguía interviniendo.



Lucy narra que cayó en cuenta que su suegra quería ganar tiempo para planear que la relación terminara definitivamente y finalmente lo logró. El joven se fue de la casa de su novia, pero la historia no terminó aquí.



Para Lucy fue difícil la separación, incluso tuvo que ir a terapia psicológica debido a que su exnovio seguía presente en su vida.



Sin terminar de alejarse, su expareja le enviaba mensajes a escondidas de su madre y le insistía que la separación era temporal, ya que él quería pasar su vida con ella.



Después de que pasaron cinco meses, Lucy conoció a quien ahora es su esposo, al enterarse su exnovio 'se desquició' y le pidió una última oportunidad y que en esta ocasión sí hablaría con su mamá. También le pidió ir con un angelólogo de la familia y aceptó.

Al llegar con el angelólogo, este les confesó que su madre le pidió que le hiciera un trabajo a Lucía para que se enfermara y lo dejara, a pesar de que el amigo se negó, la suegra le dijo que si no lo hacía él, otra persona iba a trabajarla.Lucy entendió que no quería volver a saber nada de su exnovio ni de su suegra.Cuestionada sobre el destino de su exnovio, esta respondió que por amigos en común se enteró de que había embarazado a la chica con la que llevaba saliendo 3 meses y se fue a vivir con ella.