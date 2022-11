Viral: Joven ahorra por dos años monedas para viajar a Qatar

El joven se viralizó en redes sociales después de compartir el video en donde conoció el resultado de sus ahorros por dos años; los usuarios se sorprendieron

Por: Patricia Agüero

Noviembre 07, 2022, 17:52

Para algunas personas la práctica del ahorro no es tarea fácil, sin embargo, cuando se tiene un sueño de por medio, vale la pena intentarlo.



Y así lo hizo un joven que tenía por sueño viajar a Qatar para apoyar a la Selección Mexicana.



El joven que guardó durante dos años monedas con denominación de 10 pesos y 5 pesos en un bote de plástico, compartió en un video de TikTok el momento en que conocería cuánto había juntado.



El video original en donde el joven cortó el bidón en donde ahorró las monedas tiene 24.5 millones de reproducciones con más de seis mil comentarios que reaccionaron señalando el problema de la inflación como tema principal.



Y efectivamente, el resultado no favoreció para nada al joven, ya que no completaba ni un cuarto del valor del pasaje a Qatar desde México.



El joven identificado como Jorge Aguilar compartió un segundo video en donde apoyado por su familia cuenta todas las monedas, este tiene apenas 2.2 millones de reproducciones.



El resultado fue el siguiente: junto 17,900 monedas de $10 y 14,320 monedas de $5. El total de lo ahorrado fue de 32,220 pesos en moneda nacional.



Pero, no te pongas triste por el joven, pues el mismo aclaró que si viajará a la justa mundialista en Qatar, ya cuenta con los vuelos y el hospedaje. Sobre el dinero que ahorró en el bidón será destinado para comidas y souvenirs.



La Selección Mexicana dirigida por el 'Tata' Martino jugará su primer partido el 22 de noviembre a las 10:00 horas de la Ciudad de México contra la selección de Polonia. Quizás el duelo más esperado será contra Argentina cuatro días después. Finalmente, para cerrar la fase de grupos, el 'Tri' se enfrentará a la selección de Arabia Saudita.