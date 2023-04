Video: Pánico en aeropuerto de la CDMX por rata

This browser does not support the video element.

Una rata causó pánico entre los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante varios minutos cuando comenzaron a huir del roedor, mientras que otros captaron la escena con sus celulares.

El video del incidente se volvió viral en las redes sociales, principalmente TikTok, mostrando la valentía del personal del aeropuerto al intentar atrapar a la rata con cubetas y escobas.

'Imagínate vivir en Suiza y perderte a la rata gigante del AICM', se lee en la descripción del video que tiene como canción de fondo 'Boss of Me' de la banda estadounidense 'They Might Be Giants', que es el tema principal de la serie de 'Malcolm el de en medio'.