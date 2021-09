Video: Familia pone cabellos en su comida para ¡no pagar!

Los dueños del restaurante resaltaron el mal ejemplo que le enseñan a sus hijos

Por: Patricia Hernández Agüero

septiembre, 22, 2021 12:00

Comentarios

En más de una ocasión hemos sido testigos de clientes que denuncian o exhiben a restaurantes cuando encuentran un cabello en su comida.

Pero, que ocurre cuando son los mismos clientes quienes tienen todo planeado solo para comer ¡gratis!

Esto fue precisamente lo que pasó en un restaurante de la Ciudad de México y la dueña decidió exhibir a esta familia ya que no era la primera vez que lo hacían.

De acuerdo con un vídeo captado por las cámaras de seguridad del restaurante, el cual no se especifica, una pareja acompañados de sus hijos menores reciben los platillos que pidieron al llegar, pero justo antes de terminar de comer le llaman a la mesera y le reclaman por la presencia de cabellos en sus comidas.

La mesera desconcertada se quitó el gorro que llevaba y les mostró que ella tenía el cabello corto, sin embargo, en su actuación, el padre de familia le gritó a la joven que eran unos puercos y la familia se retiró muy "indignada" del negocio sin pagar.

Muy sospechoso

Al ser la segunda ocasión que le ocurría un incidente similar a la misma familia apenas un mes después.

La dueña del restaurante decidió investigar a través de los videos de las cámaras de seguridad que era lo que ocurría y lo que descubrió la dejó sin palabras: era la misma familia quien estaba arrancándose cabello para ponerlo en su comida para comer ¡gratis!

Por ello decidió exhibirlos en redes sociales para que otros negocios tengan cuidado y no caigan en el "juego" de esta familia.

"No es justo que nos quieran hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, no vengan a comer y ya", dice la mesera en el video.



Incluso, la mesera recuerda que en la primera ocasión ella tuvo que pagar la cuenta de la familia para que no se fueran con una mala impresión del restaurante..

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado