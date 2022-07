Video: Captan presuntos 'fantasmas' en carreteras de México

En dos hechos diferentes, dos traileros fueron testigos de presuntos eventos paranormales en Veracruz y Baja California respectivamente

No cabe duda que a la hora de contar leyendas o historias paranormales, las carreteras se vuelven ejemplares protagonistas.

El conductor de un tráiler identificado como Juan Leobardo Gómez Hernández compartió en redes sociales lo que pudiera tratarse de un evento paranormal.

Juan tomó la carretera con rumbo al puerto de Veracruz, cuando iba pasando a la altura del Cardel alrededor de las 3:00horas de la madrugada captó lo que creyó, era una persona que se disponía a cruzar la carretera.

En la imagen se puede ver medio cuerpo caminando a orillas de carretera en medio de la oscuridad y solo con la luz de los faroles del tractocamión.

"Lo vi y dije chales, tire reversos en corto y no se veía nada. En lo particular no me asusté, pero si me saqué de onda", comentó el chofer en su publicación de Facebook.

El conductor afirma que los hechos ocurrieron durante el presente año, pero hace varios meses.

Pero, este no es el único video en el que presuntamente los conductores han sido testigos de fenómenos paranormales.

Hace dos días, José Fierro publicó un video en donde relata la historia del trailero que falleció a causa de un accidente en la autopista conocida como "La Rumorosa" y que advierten, se aparece por las noches.

Enterado de la historia, el chofer que se encontraba circulando sobre "La Rumorosa" en Baja California, decidió comenzar a grabar para comprobar esta historia.

En el video se puede ver claramente a un hombre caminando en sentido contrario a la circulación por la orilla de la carretera.

Sin embargo, en este video, quizás debido a la claridad de la imagen, los usuarios se mostraron más escépticos y consideraron que se trataba de un hombre vivo.

Usted tiene la última palabra al respecto de ambos videos, eventos paranormales o ilusión óptica.

