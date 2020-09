VIDEO: Captan a gigante araña columpiándose en estación del Metro de la CDMX

En un video se puede ver al gigantesco animal cuelga en su telaraña desde una de las lámparas del andén de la estación Constitución de 1917 del Metro en la CDMX

A través de redes sociales se dio a conocer un video de una araña gigante que se balancea en de su telaraña en la estación Constitución de 1917 del Metro en la Ciudad de México.

Dicho video fue compartido por un usuario en Twitter el pasado 15 de septiembre y en el se puede ver cómo el gigantesco animal cuelga en su telaraña desde una de las lámparas del andén.

En la publicacoón el usuario pregunta a un experto qué tipo de araña es, a lo que éste le responde que se trata de una araña perteneciente a la familia de las araneidae y que por la perspectiva en la que fue grabada podría verse más grande de lo que en realidad es.

El especialista detalló que la araña puede resultar benéfica para el Metro de la Ciudad de México, pues se alimenta de cucarachas de gran tamaño y ratones pequeños.

Indicó que no significa un riesgo para la gente pues no son agresivas y no son consideradas de importancia médica.