Veracruz se une a Chiapas y Campeche en semáforo verde

La Secretaría de Salud actualizó los colores de semáforos de todos los Estados de la República, en donde destacó la entidad de Veracruz al pasar a color verde

| 04/12/2020 | ionicons-v5-c 21:30 | Israel Rubio |

La Secretaría de Salud actualizó los colores de semáforos de todos los Estados de la República mexicana, en donde destacó la entidad de Veracruz al pasar a color verde y unirse a Chiapas y Campeche.

Veracruz pasa a semáforo verde, teniendo un total de 3 estados en este color; 24 estados están en color naranja,3 en amarillo y Zacatecas junto con Baja California regresan a color rojo, de máximo riesgo.

Estados en color rojo: Baja California, Zacatecas

Estados en color naranja: Aguascalientes, Baja California Sur, CDMX, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Sonora, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Morelos, Tamaulipas, Puebla, Tabasco

Estados en color amarillo: Colima, Oaxaca, Tlaxcala

Estados en color verde: Chiapas, Campeche y Veracruz

Lo que se puede hacer en semáforo color verde del semáforo COVID

Se permite regresar a las actividades escolares, además de las no esenciales y la reapertura de espacios públicos. Se prevé que en este nivel se regrese a la normalidad pero manteniendo las medidas de salud pública y laboral, así como las acciones de cuidados a las personas vulnerables.

Se deben seguir de manera estricta las intervenciones de sana distancia, dependiendo del color de semáforo en el que se encuentren a nivel local.

De no hacerlo se corre el riesgo de que en los lugares en que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía.