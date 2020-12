La vacuna contra el Covid, un "regalo" de Navidad para los médicos mexicanos

México recibió en la víspera las primeras 3,000 dosis de la vacuna de Pfizer en llegar a América Latina, que sirvieron ese jueves para dar el pistoletazo de salida a su plan de vacunación

| 24/12/2020 | ionicons-v5-c 16:00 | EFE |

México.- La vacuna de Pfizer-BioNTech fue recibida este jueves como un "regalo" de Navidad para los 3,000 médicos mexicanos que comenzaron a ser inyectados en la primera fase de vacunación del país, uno de los más golpeados del mundo por el coronavirus y con elevados registros de médicos muertos durante la pandemia.

La enfermera especialista María Irene Ramírez, de 59 años y jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero de la capital mexicana, se convirtió en la primera persona de México y de América Latina, descontando a Puerto Rico, en recibir la vacuna de Pfizer.

"Estoy un poco nerviosa, pero muy feliz. La verdad es el mejor regalo que pude recibir en 2020. Me da seguridad para seguir al frente de esta guerra contra un enemigo invisible", expresó Ramírez antes de ser vacunada sobre las 07.50 hora local (13.50 GMT) en el Hospital General de México, uno de los tres puntos de vacunación.

Una vez inoculada, esta enfermera vestida de riguroso blanco, con cubrebocas, gafas y máscara, confesó risueña que le dolió "un poquito".

Acto seguido, fueron vacunados los sanitarios María del Rosario Lora y Daniel Díaz en dos recintos militares en Querétaro (Querétaro) y Toluca (Estado de México), respectivamente.

EL PISTOLETAZO A LA VACUNACIÓN

Estas primeras vacunaciones fueron retransmitidas durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una suerte de programa de televisión conducido por el subsecretario de Salud y principal estratega del Gobierno contra el coronavirus, Hugo López-Gatell.

La ocasión lo valía, pues México recibió en la víspera las primeras 3,000 dosis de la vacuna de Pfizer en llegar a América Latina, que sirvieron ese jueves para dar el pistoletazo de salida a su plan de vacunación.

Por su parte, Chile recibió este jueves 10,000 dosis de Pfizer para comenzar a inyectarlas en este mismo día, mientras que en Argentina aterrizó la primera remesa de dosis de la rusa Sputnik V contra la covid-19.

Esta enfermedad ha afectado a más de 1.3 millones de mexicanos y se ha llevado al menos 120,000 vidas en México, cuarto país del mundo con mayor número de muertos, entre las que hay más de 1,300 médicos fallecidos.

Por ello, fueron seleccionados 3,000 trabajadores sanitarios que atienden a enfermos de covid-19 como los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere de dos dosis.

"Estamos muy contentos, es una lluvia de emociones, estamos al décimo mes de haber iniciado esta pandemia en México y todos sabemos el gran esfuerzo que se ha hecho dentro de las áreas covid", explicó a Efe en la fila para ser vacunada Lucía Ledezma, quien lleva casi un año "lidiando con la incertidumbre, la angustia y el miedo" en su hospital.

UNA VACUNACIÓN UNIVERSAL Y GRATUITA

Aunque las primeras vacunas son para personal médico, el presidente López Obrador garantizó, en esta "fecha especial" del 24 de diciembre, que durante los próximos meses la vacunación "va a ser universal y gratuita" para los mexicanos.

Según el presidente, México ya cuenta con el "presupuesto" para adquirir vacunas para los 130 millones de mexicanos y lo dejó en manos de las farmacéuticas: "Va a depender solo de la disponibilidad de las vacunas".

Al finalizar enero y gracias a varios envíos desde la planta de Pfizer en Bélgica, México habrá recibido 1,4 millones de dosis, que servirán para concluir la vacunación a todo el personal médico del país.

Y entre febrero de 2021 y marzo de 2022, el Gobierno pretende vacunar a toda su población de forma gradual, según edades y enfermedades crónicas.

Para ello, ha precomprado 34,4 millones de vacunas a Pfizer, así como 77,4 millones a la británica AstraZeneca y 35 millones a la china CanSino, si bien estas dos todavía no han sido autorizadas para su uso en México.

"Somos el primer país en América Latina al recibirla (la vacuna). Hoy se inicia la vacunación en México, en la Unión Europea se inicia el domingo. Se cumplió, llegamos a tiempo", celebró el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a quien López Obrador encargó conseguir vacunas lo antes posible.

A pesar de la euforia por esta histórica Navidad, no faltó el llamado a la prudencia. "No acaba hoy la pandemia. No demos bajar la guardia", avisó el subsecretario y epidemiólogo López-Gatell.