Usuaria de Uber denuncia que chofer se masturbó durante el viaje

La joven mencionó que el conductor se iba tocando; grabó por temor a que algo le sucediera

| 20/09/2020 | ionicons-v5-c 12:03 | Brenda Reza |

Guanajuato.- "Wey se estaba tocando tengo mucho miedo pensé en hacer un en vivo por si me pasa algo", esas fueron las palabras de Mari Rodríguez quien mediante una transmisión en vivo reportó el acoso por parte de un conductor de Uber en León.

El conductor fue identificado como Fernando Osvaldo, quien llevaba, según una descripción de su cuenta en Uber, 3 mil 341 viajes, con 4.9 de calificación, durante 7 meses.

La queja se hizo a través de la cuenta en Twitter del fotoperiodista @alexramblasr, quien publicó el video de 2:20 minutos, donde se ve a la joven alterada y conteniendo el llanto tras bajar del automóvil y pagar los 70 pesos del viaje.

"¡Ay! Mira" y mostró su mano temblorosa. Comenzó a llorar mientras negaba con la cabeza e intentaba no mirar directamente a la cámara. "¡Wey, se estaba tocando!", indicó, y tras una mirada rápida, señaló: "¡Ay no, ahí está!" y siguió sollozando: "¡Ay no, si sí se ve!" y siguió caminando y llorando: "¡Uta, qué miedo, no mames!" y siguió grabando y llorando. ¡No manches, ve!" y volvió a mostrar su mano temblorosa para después añadir: "¡Ay no, qué horror! ¡Fue horrible, de verdad! ¡Yo no...!".

El Instituto Municipal de las Mujeres se contactó con la afectada y ofreció atención psicológica y legal, además de condenar la agresión que sufrió en el servicio de transporte privado.

??COMUNICADO ante la situación que vivió el día de ayer una habitante del Municipio de León, usuaria de una aplicación digital de transporte privado: pic.twitter.com/u9VktZNxy7 — IMMujeresLeón (@MujeresLeon) September 18, 2020

Por su parte, Uber emitió un comunicado en el que indica que en casos de esta naturaleza se inhabilita la cuenta del conductor mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.