Trudeau pide a Bimbo que aumente sus inversiones en Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha solicitado a la compañía mexicana de alimentos Bimbo que aumente sus inversiones en Canadá, donde ya cuenta con 16 plantas de producción y unos 4,300 empleados.



Trudeau realizó la petición al consejero delegado del Grupo Bimbo, Daniel Servitje, durante la reunión que los dos mantuvieron el lunes en Ciudad de México como parte de la X Cumbre de Líderes de Norteamérica que se realiza en la capital mexicana.



Según reveló este martes la Oficina del Primer Ministro de Canadá (OPMC), Trudeau expresó su agradecimiento a Servitje por las inversiones y operaciones en el país del Grupo Bimbo.

Spent some time today with Daniel Servitje, Chairman and CEO of @Grupo_Bimbo – the largest Mexican investor in Canada. We spoke about the investments they have made in Canada, and about how we can work together to create even more good jobs for Canadians. pic.twitter.com/NAe3V7zNeg