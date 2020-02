Tía de Fátima asegura que DIF hizo caso omiso; madre descuidaba a sus hijos

Notimex -

Con indignación y tristeza, Sonia López, tía de Fátima, menor que fue encontrada sin vida en Tláhuac, exigió justicia por la muerte de su sobrina, por lo que exhortó a las autoridades educativas a revisar los protocolos en las escuelas públicas, al dejar a la deriva a la menor de edad.

Aseguró que autoridades como el DIF, sabían que la madre de la niña tenía dificultades para atender a sus hijos, pero no tomó cartas en el asunto, además de que algunos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México contaban con el conocimiento de su desaparición, pero por falta de recursos provocó la muerte de Fátima.

"Hoy, yo no puedo decir que la amo, que quiero que esté conmigo, que quiero cuidarla y que quiero protegerla, esto no es sólo Fátima, sino que hay muchas personas más que están así, hay muchas tías, muchas sobrinas, hay muchas mujeres, padres, que estamos desesperados", dijo con lágrimas en el rostro. No es posible que hayan pasado tantos días y que la familia haya dado todas las pistas", aseveró.

Inclusive, Sonia López dijo que "ella (Fátima) pudo haber sido encontrada con vida, pero nadie nos hizo caso"; sobre cómo se desarrollaron los hechos, manifestó su enfado y levantó la voz para que se revisen los protocolos en las escuelas.

Exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que realice una mejora en las instancias públicas para evitar más casos como el ocurrido con Fátima, cuyo cadáver fue hallado en una bolsa durante la noche de este domingo en Tlahuac.

"Estamos acabados, esto no puede continuar, necesitamos un cambio en este proceso, Claudia Sheinbaum y necesitamos que el presidente pudiera cambiar las instituciones, no tenemos claridad con las cosas, queremos estar en paz un momento", enfatizó.