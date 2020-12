Albañil termina su carrera de enfermería y se vuelve viral

La historia de un albañil yucateco que se graduó como licenciado en Enfermería se volvió viral en redes sociales.

| 27/12/2020 | ionicons-v5-c 19:40 | Israel Rubio |

Manuel Chimas es un joven originario de Oxkutzcab, Yucatán, que luego de trabajar como albañil para pagarse sus estudios logró obtener el título de licenciado en Enfermería.

Esta historia fue compartida en la cuenta de Facebook del ahora licenciado, quien formó parte de la generación 2015-2019 del Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT).

"No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos", escribió en sus redes sociales junto a una foto con sus compañeros albañiles"

... escribió en la publicación donde aparece acompañado de sus compañeros albañiles.

Este post se ha vuelto viral y ya tiene más de 160 comentarios, en los que ha recibido un sinfín de felicitaciones por la dedicación y esfuerzo que tuvo para terminar sus estudios, y es puesto como ejemplo para el resto de los jóvenes.