 ¿Temblará en septiembre en CDMX? Esto dice Mhoni Vidente

Estamos en el mes de septiembre, y es inevitable recordar que en este tiempo se han registrado los terremotos más fuertes en la historia de México.

En la memoria histórica de los mexicanos sigue presente el sismo del 19 de septiembre de 1985. Un movimiento de fuerte intensidad ocurrió en el año 2017, el día del aniversario de la tragedia del 85. Algo similar sucedió el 19 de septiembre de 2022.

Y por si esta escalofriante coincidencia no fuera poco, la pitonisa cubana Mhoni Vidente advirtió que "va a temblar y fuerte" en la Ciuda de México, preocupando a sus habitantes.

La famosa vidente no específico fecha, ni ofreció más detalles. La predicción la hizo al compartir una publicación del video de un Halo Solar que fue captado desde Temascalcingo en la Ciudad de México la mañana del lunes 04 de septiembre del 2023.

Pero, ¿están relacionados los Halos Solares con los terremotos?

Un halo es el efecto óptico en forma de disco alrededor del Sol o la Luna y que presenta un anillo iridiscente en su circunferencia exterior.

Puede ocurrir en cualquier lugar, si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, como por ejemplo fuera de las áreas polares, en zonas donde se estén desarrollando tormentas o haya mal tiempo, o en zonas templadas cuando el aire atmosférico posea ligeras nubes cristalizadas por el frío. El halo está causado por partículas de hielo en suspensión en la troposfera que refractan la luz generando un espectro de colores alrededor de la Luna o el Sol.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, este fenómeno no tiene nada que ver con la cantidad de radiación o energía, sino con la presencia de partículas de hielo en la troposfera.

El investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Flores Gutiérrez precisó que el halo solar es un evento atmosférico y no astronómico, ni climatológico, y en realidad, su aparición solo demuestra "que hubo o habrá frío", pero no tiene relación con la energía acumulada en la Tierra o con las capas tectónicas, eso significa que por su aparición en el cielo no se puede predecir si temblará o no, ya que no hay relación entre dichos fenómenos.

Los científicos explican que un halo solar antecede la llegada de tormentas, pues indica la presencia de aire frío en altura, motivo por el cual está comprobado científicamente que se pueden producir lluvias.