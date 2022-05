Suspenden competencia de judo tras la muerte de joven atleta

David Alejandro Gómez, representante de la universidad de Guadalajara muere durante la competencia de judo por paro cardiorrespiratorio.

Por: Edson López

mayo, 14, 2022 18:08

Durante una "Universiada", el estudiante-atleta David Alejandro Gómez , muere después de su encuentro durante una competencia de judo. Félix Alberto Capilla, directivo del Condde, fue el encargado de hacer el anuncio oficial de la cancelación por respeto al deportista fallecido.

"Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. (...) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso", explicó los hechos de esta tarde en un comunicado.

"estén seguros que de nuestra parte hicimos todo lo posible para evitar esto" dijo Verónica Jiménez, comisionada nacional de judo del Condde

El evento terminó con un minuto de aplausos para el joven atleta.

