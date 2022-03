Su mejor amiga la iba a entregar con 'traficante de blancas'

Una joven narró su experiencia de cómo su mejor amiga la iba a intercambiar con un 'traficante de blancas', en una serie de videos en TikTok

Por: Patricia Hernández Agüero

marzo, 27, 2022 13:54

Una joven narró su amarga experiencia de cómo iba a ser intercambiada con un traficante de blancas por su ¡mejor amiga!

Fue a través de varios videos en TikTok que la joven identificada como Vianey, recordó cómo se salvó de lo que creía iba a ser el viaje de sus sueños con su mejor amiga a España, pero todo resultó ser un engaño.

Los hechos ocurrieron presuntamente en Puebla, cuando Vianey tenía 15 años y cursaba la preparatoria, es decir, hace algunos seis años, según relató la Tiktoker.

Las amigas se conocían desde los 5 años de edad, pero estudiaban en escuelas diferentes, pero un día una de ellas llegó muy emocionada para contar que se había ganado un concurso de intercambio a España, pero no solo eso, también sorprendió a Vianey al decirle que tenía que llevar a dos amigos o dos familiares al viaje y pensó en ella.

A Vianey le hizo mucha ilusión viajar a Europa y con su mejor amiga era el escenario perfecto, cuando se veían hablaban sobre el viaje y los preparativos.

La joven relató que le avisó a sus papás sobre el viaje a España, y estos le dieron el permiso pero con la condición de estar en todo el proceso para saber que todo marchara bien.

Cabe destacar que la amiga de Vianey mantenía una relación con un hombre mayor que ella, alrededor de los 26 años de edad y con el que tenía algunos problemas, según relató.

Todo marchaba con normalidad hasta que llegó el momento de llenar el formulario de la "escuela" para el intercambio, Vianey se sorprendió al leer la pregunta que decía: "¿Eres virgen?".

Esto sin duda, dejó intranquila a Vianey quien no dudó en comentárselo a su mamá y esta a su vez comenzó a investigar sobre este presunto viaje.

La madre de Vianey acudió hasta la preparatoria en donde estudiaba la amiga de su hija y las autoridades escolares negaron que existiera dicho intercambio a España. La mujer se dirigió entonces con la madre de la otra chica y para su sorpresa, tampoco tenía conocimiento que su hija se fuera a ir a España.

Con las "banderas rojas" de alerta, ambas madres revisaron la computadora de la jovencita y descubrieron fotografías y conversaciones con su novio en donde la amenazaba con lastimar a su familia si no le entregaba lo que pedía.

"Este chico le pedía cosas y la amenazaba con lastimar a su familia si ella no le mandaba estas cosas, la estaba obligando a hacer cosas que mi amiga no quería y entre esas cosas era que se entregara o entregara a alguien más, nos iba a entregar a mí y a su otro mejor amigo para salvar su vida", relata Vianey en TikTok.

La joven confesó que ella planeó todo a raíz de un poster que promocionaba un intercambio, pero era externo a la preparatoria, y ella misma hizo el formulario con las preguntas que le mandó su novio. Esto lo habría hecho obligada por las amenazas de este hombre.

Vianey narró que su amiga bloqueó a su novio y no volvió a aparecerse en sus vidas, se desconoce si fue denunciado por sus padres. Ella recibió ayuda psicológica y le pidió perdón a su mejor amiga.

La Tiktoker fue criticada en la red social por revelar que aún mantiene amistad con la chica que la iba a entregar con un traficante de blancas, pero respondió que no la culpa por los hechos.

"No la culpo, porque uno con miedo y desesperados pues haces hasta lo imposible. Cuando me enteré de esto, de verdad mi mundo se vino abajó, porque imagínense yo la conozco desde que tenía 5 años, ya teníamos 15 me sacó mucho de onda, de verdad yo no la odie, yo hasta la fecha la sigo amando", aclaró la joven sobre su mejor amiga.

Sin embargo, envió un mensaje a sus seguidores y pidió no confiar "ni en tu sombra".

"Si tú estas pasando por una situación así, busca ayuda, no estás sola, no estás solo, pero también no pongas en riesgo tu vida, tampoco pongas en riesgo la vida de las personas que más amas", finalizó la joven.