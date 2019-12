Sorprende 'Chapo Efron' cantando tema de High School Musical

El joven que se hizo viral por su parecido con el actor Zac Efron, no deja de impresionar en las redes sociales, ahora al cantar ´Breaking Free´ de High School Musical

Después de que Luis Rodolfo González, mejor conocido como ´Chapo Efron´ se hiciera famoso luego de que internautas lo compararan con el actor Zac Efron, "con unos kilitos de más", ahora sorprende en su carro interpretado la canción ´Breaking Free´ de la película ´High School Musical´.

El video ha logrado ser visto y compartido miles de veces en Facebook.

El joven de Monclova, también fue comparado con ´El Chapo´, por lo que se ganó el apodo de ´Chapo Efron´.

"No me tomo nada mal, hay críticas malas y críticas buenas, pero yo todo me lo tomo positivo", agradeciendo a todas las personas que lo han "levantado", había dicho para NRT hace unas semanas.