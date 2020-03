Simuló su desaparición, posteriormente fue asesinada

Información nacional - 09/03/2020 08:09 a.m.

Por: Redacción Web

Una joven estudiante de la Universidad Iberoamericana de León fue víctima de un letal ataque con armas de fuego durante la madrugada de este domingo. Los hechos se suscitaron en la comunidad La Ordeña.

La hoy occisa fue identificada como Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, quien apenas dos días antes de su deceso había publicado una fotografía con el mote de ´desaparecida´, esto junto a un texto que pretendía concientizar sobre el problema de violencia contra la mujer en México.

El texto que acompañaba la fotografía que simulaba su desaparición era el siguiente:

"Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mí, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mi en las redes sociales.

"Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida.

"Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ULTIMA. UnDiaSinNosotras #9deMarzoIberoLeon".

Fue en punto de las 2:27 horas y en pleno día de la mujer que los servicios de emergencia reportaron el hallazgo de una fémina sin vida, quien se encontraba muerta dentro de su automóvil con varios impactos de bala. Horas después del hallazgo, el padre de la joven dio a conocer que su hija había sido asesinada.

Se sabe que al momento en que fue asesinada, Nadia acababa de dejar a una amiga suya a su casa después de una fiesta.