Sexy peluquera de León enciende las redes sociales

A través de TikTok, una peluquera de León ha mostrado cómo los clientes hacen fila para recibir el servicio de su barbería, la cual ofrece un plus con un masaje

Por: Mary Ruiz

Junio 16, 2023, 16:30

Una vendedora de tacos originaria de León, Guanajuato, se volvió viral en TikTok en meses pasados y fue reconocida como 'la taquera más guapa de México'. Sin embargo, no es la única mujer trabajadora de esta ciudad que ha conquistado las redes sociales debido a su belleza.



En esta ocasión, una atractiva peluquera ha ganado popularidad con los últimos videos que ha compartido en su cuenta @alemiarojasoficial.

Alemia Rojas, quien tiene varios negocios, entre ellos la barbería en León, es tan popular que los clientes hacen fila para poder cortarse el cabello en su establecimiento.

Entre los videos que más vistos de la también modelo, hay uno que suma más de 27 millones de reproducciones, que muestra cuando ella llega a su barbería llamada HM & Spa y afuera hay una fila de al menos siete hombres que la están esperando a que abra el local para que ella los atienda.

Algo que también que distingue a su barbería es que cualquiera de sus servicios incluye un 'Masaje gratis'.

En otro de los videos, que suma 4 millones de reproducciones, tiene la leyenda: '¿A poco tus clientes esperan más de 3 horas para atenderse contigo?.

En las imágenes aparece ella cortándole el cabello a un hombre, mientras que otro trabajador quiere atender a otros clientes, pero estos les dicen que mejor esperan a que Alemia, quien viste un sexy vestido azul de tirantes, los atienda.

Incluso en otro de sus clips, la joven menciona que por su buen trabajo ha logrado que sus clientes habituales inviten a sus familiares para recibir un servicio.





Sin duda, la atractiva estilista es uno de los motivos por los cuales muchos eligen visitar esta barbería. Según se puede leer en los comentarios, numerosos hombres muestran interés en conocer la ubicación de la peluquería para conocerla.

Y de acuerdo a la descripción en sus redes sociales, la barbería se encuentra en el boulevard Francisco Bocanegra de León.





'Perfecto, mando a mi esposo y así tengo más tiempo para ver al novio', 'yo esperaría toda una vida', 'Yo si me espero asta 5 horas', 'vale la espera no importa la hora', 'Así sea de madrugada me corto el cabello. Mejor espero', 'Jajajaaj hasta pongo casa de campaña pa dormir afuera desde un día antes', son algunos de los comentarios de los más de 13.5 millones de seguidores de la guapa peluquera y modelo fitness de León.